Spectacle La Grande Traversée Cinéma Le Grand Bain Aire-sur-l’Adour
vendredi 16 octobre 2026 · Cinéma Le Grand Bain · Aire-sur-l'Adour
Informations pratiques
Aire-sur-l’Adour
Spectacle La Grande Traversée
Cinéma Le Grand Bain 19 rue du Jardin Public Aire-sur-l’Adour Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-16
fin : 2026-10-17
Date(s) :
2026-10-16
Vendredi 16 et samedi 17 octobre, 3 départs à 18h, 18h30 et 19h
Gratuit, tout public
Inscriptions obligatoires au 05 58 51 34 04
Report si intempéries
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Cinéma Le Grand Bain 19 rue du Jardin Public Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04
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English : Spectacle La Grande Traversée
L’événement Spectacle La Grande Traversée Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-09 par Tourisme Aire Eugénie
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