Spectacle La Grande Traversée Cinéma Le Grand Bain Aire-sur-l’Adour

Informations pratiques

Aire-sur-l’Adour

Spectacle La Grande Traversée

Cinéma Le Grand Bain 19 rue du Jardin Public Aire-sur-l’Adour Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-16

fin : 2026-10-17

Date(s) :

2026-10-16

Vendredi 16 et samedi 17 octobre, 3 départs à 18h, 18h30 et 19h

Gratuit, tout public

Inscriptions obligatoires au 05 58 51 34 04

Report si intempéries

L’aventure au bout de la rue, avec la participation des habitants, spectacle en déambulation

Et si la plus belle randonnée de l’année commençait… au coin de votre rue ?

L’agence de voyage Envie d’Air vous invite à tester son tout nouveau concept : vivre les sensations d’une grande randonnée sans quitter votre propre ville.

Accompagné par un guide, vous découvrirez Aire sur Adour, à pied… Mais ne vous fiez pas aux apparences !

Au détour d’une rue, d’une cour ou d’un jardin, des habitants surgissent et des histoires prennent vie. Chaque rencontre est une surprise, chaque étape révèle un nouveau paysage jusqu’à composer un grand récit collectif.

LE DEPAYSEMENT N’A JAMAIS ETE AUSSI PROCHE ! .

Cinéma Le Grand Bain 19 rue du Jardin Public Aire-sur-l’Adour 40800 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 51 34 04

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English : Spectacle La Grande Traversée

L’événement Spectacle La Grande Traversée Aire-sur-l’Adour a été mis à jour le 2026-09-09 par Tourisme Aire Eugénie