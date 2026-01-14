Spectacle La Grouée du Père François Salle des fêtes Landrais

Spectacle La Grouée du Père François

Salle des fêtes Place de la mairie Landrais Charente-Maritime

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2026-02-28 14:30:00

fin : 2026-03-01

2026-02-28 2026-03-01 2026-03-06 2026-03-07 2026-03-08

La Grouée du Père François vous présente son tout nouveau spectacle !

Chants, patois, sketchs et danses.

Réservez dès mantenant votre place.

Salle des fêtes Place de la mairie Landrais 17290 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 28 02 12 25

English :

La Grouée du Père François presents its brand new show!

Songs, patois, sketches and dances.

Reserve your place now.

