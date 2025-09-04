Spectacle La Guerre des Sexes Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc

Spectacle La Guerre des Sexes Rue Pierre de Coubertin Saint-Brieuc mardi 27 janvier 2026.

Début : 2026-01-27 20:00:00

fin : 2026-01-27 22:00:00

2026-01-27

Après 5 ans de vie commune, rien ne va plus entre Anne-Laure et Pierre « Si nous ne réagissons pas rapidement, notre couple va droit dans le mur ».

Ancien animateur dans un club de vacances, Pierre est un adulescent qui refuse de rentrer dans le système. Il rêve d’écrire « LA PIECE » de théâtre qui va le faire connaître. Mais sa journée type se résume entre glandouille, console de jeu, sites pornos et poker en ligne, le tout en caleçon. Un vrai cadeau… Anne-Laure, la trentaine flamboyante, travaille dans un service juridique d’une grande entreprise. Working-girl prise dans la tourmente d’une vie professionnelle, elle est consciente qu’elle a quelque peu dû sacrifier son couple au profit de ses propres ambitions. Même si tous les opposent et qu’ils ont l’habitude de chacun défendre leur territoire, ils n’en demeurent pas moins très amoureux. Épaulée par sa meilleure amie, Isabelle une sexologue nymphomane, elle décide de reprendre son couple en main et redonner un nouveau souffle à leur libido en berne. Elle va donc utiliser toutes les cartes dont elle dispose pour reconstruire son couple. Entre « l’adulescent » et la working-girl, la guerre des sexes commence…..

Déconseillé aux moins de 16 ans. .

Rue Pierre de Coubertin Hermione Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 01 53 53

