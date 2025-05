Spectacle « La guerre des tiroirs » – Petite-Rosselle, 27 mai 2025 15:00, Petite-Rosselle.

Spectacle de musique, danse et théâtre. Il y a 86 ans, en septembre 1939. Nos familles ont été évacuées vers les Charentes ou la VIenne; Dans l’urgence, tout quitter ! Pas plus de 30kg chacun ! Que laisser dans nos placards, dans nos tiroirs… Et au retour qu’a-t-on retrouvé dans nos maisons délaissées ? Réservation sur Helloasso. Mardi 27 mai 2025 à 15h et 20h. Tarifs 10€ pour les jeunes (7 à 18ans) et 15€ pour les adultes.Tout public

Petite-Rosselle 57540 Moselle Grand Est

Music, dance and theater show. 86 years ago, in September 1939. Our families were evacuated to the Charentes or the Vienne; in a hurry, we had to leave everything behind! No more than 30kg each! What to leave in our cupboards, in our drawers… And when we returned, what did we find in our abandoned homes? Reservations on Helloasso. Tuesday, May 27, 2025 at 3pm and 8pm. Prices: 10? for young people (7 to 18) and 15? for adults.

Aufführung mit Musik, Tanz und Theater. Vor 86 Jahren, im September 1939. Unsere Familien wurden in die Charentes oder nach VIenne evakuiert; in der Not alles zurücklassen! Nicht mehr als 30 kg pro Person! Was sollten wir in unseren Schränken und Schubladen lassen? Und was fanden wir bei unserer Rückkehr in unseren verlassenen Häusern vor? Reservierung auf Helloasso. Dienstag, 27. Mai 2025, um 15 Uhr und 20 Uhr. Eintrittspreise: 10? für Jugendliche (7 bis 18 Jahre) und 15? für Erwachsene.

Musica, danza e teatro. 86 anni fa, nel settembre 1939. Le nostre famiglie erano state evacuate nelle Charentes o nella Vienne; dovevamo lasciare tutto in fretta e furia! Non più di 30 kg a testa! Cosa potevamo lasciare negli armadi e nei cassetti? E quando siamo tornati, cosa abbiamo trovato nelle nostre case abbandonate? Prenota su Helloasso. Martedì 27 maggio 2025 alle 15.00 e alle 20.00. Prezzi: 10? per i giovani (dai 7 ai 18 anni) e 15? per gli adulti.

Música, danza y teatro. Hace 86 años, en septiembre de 1939. Nuestras familias habían sido evacuadas a Charentes o Vienne; ¡teníamos que dejarlo todo a toda prisa! No más de 30 kilos cada uno ¿Qué podíamos dejar en nuestros armarios y cajones? Y cuando volvimos, ¿qué encontramos en nuestras casas abandonadas? Reserva en Helloasso. Martes 27 de mayo de 2025 a las 15h y a las 20h. Precios: 10? para jóvenes (de 7 a 18 años) y 15? para adultos.

