Spectacle La guinguette magique Cours Saragosse Saint-Maixent-l’École samedi 27 septembre 2025.
Cours Saragosse 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École Deux-Sèvres
Début : 2025-09-27
fin : 2025-09-27
2025-09-27
Une guinguette chaleureuse, conviviale et délirante où l’art de la magie et de la lecture se partagent avec passion. Rentrez véritablement dans un univers de guinguette, à ciel ouvert.
A la carte, tours de magie, lectures d’albums ou de poèmes…
> A partir de 5 ans
> Accès libre .
Cours Saragosse 2 Rue des Martyrs de la Libération Saint-Maixent-l’École 79400 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 5 49 16 58 75
