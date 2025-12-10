Spectacle La Joconde parle enfin Lucé

Spectacle La Joconde parle enfin Lucé vendredi 16 janvier 2026.

Rue Jules Ferry Lucé Eure-et-Loir

Tarif : 36 EUR
36
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Vendredi 2026-01-16 20:30:00
2026-01-16 21:35:00

Date(s) :
2026-01-16

La Joconde prend enfin la parole !
La Joconde prend enfin la parole !
Dans ce spectacle signé Laurent Ruquier, la célèbre muse de Léonard de Vinci raconte avec humour son incroyable parcours, de sa création à son quotidien au Louvre. Interprétée avec brio par Karina Marimon, cette icône mondiale révèle ce qu'elle n'a jamais pu dire… Un moment drôle, vif et irrésistiblement original. A partir de 11 ans. 36€.

Rue Jules Ferry Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16 reservations@ville-luce.fr

English :

The Mona Lisa finally speaks!

L'événement Spectacle La Joconde parle enfin Lucé a été mis à jour le 2025-12-10 par OT CHARTRES