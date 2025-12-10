Spectacle La Joconde parle enfin Lucé

Spectacle La Joconde parle enfin

Rue Jules Ferry Lucé Eure-et-Loir

Début : Vendredi 2026-01-16 20:30:00

fin : 2026-01-16 21:35:00

2026-01-16

La Joconde prend enfin la parole !

Dans ce spectacle signé Laurent Ruquier, la célèbre muse de Léonard de Vinci raconte avec humour son incroyable parcours, de sa création à son quotidien au Louvre. Interprétée avec brio par Karina Marimon, cette icône mondiale révèle ce qu’elle n’a jamais pu dire… Un moment drôle, vif et irrésistiblement original. A partir de 11 ans. 36 .

Rue Jules Ferry Lucé 28110 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 2 37 25 68 16 reservations@ville-luce.fr

English :

The Mona Lisa finally speaks!

