Spectacle la journée de petit pouce Médiathèque de l’Orangerie Jarnac

Spectacle la journée de petit pouce

Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente

Début : 2025-11-13 17:30:00

fin : 2025-11-13

2025-11-13

La médiathèque de Jarnac vous propose de découvrir un spectacle très jeune public dans le cadre du mois des parents, initié par le service parentalité de Grand Cognac.

+33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr

English :

The Jarnac mediatheque invites you to discover a show for very young audiences as part of Parents’ Month, initiated by Grand Cognac’s parenting service.

German :

Die Mediathek in Jarnac bietet Ihnen im Rahmen des Elternmonats, der vom Elternservice von Grand Cognac initiiert wurde, eine Aufführung für sehr junges Publikum.

Italiano :

La biblioteca multimediale di Jarnac propone uno spettacolo per i giovanissimi nell’ambito del Mese dei Genitori, organizzato dal servizio genitori del Grand Cognac.

Espanol :

La mediateca de Jarnac ofrece un espectáculo para los más pequeños con motivo del Mes de los Padres, organizado por el servicio de atención a los padres de Grand Cognac.

