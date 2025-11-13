Spectacle la journée de petit pouce Médiathèque de l’Orangerie Jarnac
Spectacle la journée de petit pouce Médiathèque de l’Orangerie Jarnac jeudi 13 novembre 2025.
Spectacle la journée de petit pouce
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-13 17:30:00
fin : 2025-11-13
Date(s) :
2025-11-13
La médiathèque de Jarnac vous propose de découvrir un spectacle très jeune public dans le cadre du mois des parents, initié par le service parentalité de Grand Cognac.
.
Médiathèque de l’Orangerie 7 quai de l’Orangerie Jarnac 16200 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 35 42 29 mediatheque.jarnac@grand-cognac.fr
English :
The Jarnac mediatheque invites you to discover a show for very young audiences as part of Parents’ Month, initiated by Grand Cognac’s parenting service.
German :
Die Mediathek in Jarnac bietet Ihnen im Rahmen des Elternmonats, der vom Elternservice von Grand Cognac initiiert wurde, eine Aufführung für sehr junges Publikum.
Italiano :
La biblioteca multimediale di Jarnac propone uno spettacolo per i giovanissimi nell’ambito del Mese dei Genitori, organizzato dal servizio genitori del Grand Cognac.
Espanol :
La mediateca de Jarnac ofrece un espectáculo para los más pequeños con motivo del Mes de los Padres, organizado por el servicio de atención a los padres de Grand Cognac.
L’événement Spectacle la journée de petit pouce Jarnac a été mis à jour le 2025-10-14 par Destination Cognac