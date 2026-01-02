Spectacle ‘La journée de Petit Pouce’ Médiathèque intercommunale La Caravelle Villebois-Lavalette

Spectacle ‘La journée de Petit Pouce’

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette Charente

Début : 2026-04-10 10:30:00

fin : 2026-04-10 10:55:00

2026-04-10

Dans le cadre du festival départemental Graines de Mômes , retrouvez La journée de Petit Pouce .

Il a du mal à se lever. Mais allez Petit Pouce, debout !

Médiathèque intercommunale La Caravelle 1 chemin de l’Enclos des Dames Villebois-Lavalette 16320 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 64 76 57 mediatheque.villebois@ccltd.fr

English : Spectacle ‘La journée de Petit Pouce’

As part of the departmental festival ‘Graines de Mômes’, discover ‘Petit Pouce’s Day’.

He has trouble getting up. Come on, Petit Pouce, time to rise!

