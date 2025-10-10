Spectacle « La justice inattendue » Cie des frères Ducasse MJC Chemin Vert Caen

Spectacle « La justice inattendue » Cie des frères Ducasse MJC Chemin Vert Caen vendredi 10 octobre 2025.

Spectacle « La justice inattendue » Cie des frères Ducasse

MJC Chemin Vert 1 Rue d’Isigny Caen Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-10

fin : 2025-10-10

Date(s) :

2025-10-10

Dans le cadre de notre partenariat avec l’APES14, découvrez le spectacle bilingue français-LSF de la compagnie des frères Ducasse La justice inattendue , au Sillon le vendredi 10 octobre.

Dans le cadre de notre partenariat avec l’APES14, découvrez le spectacle bilingue français-LSF de la compagnie des frères Ducasse La justice inattendue , au Sillon le vendredi 10 octobre.

Le spectacle

Une fée a donné un don à deux sœurs jumelles selon les mérites de celles-ci, mais des conséquences inattendues vont tout basculer. La fée décide de partir à la rencontre du roi saint Louis réputé bon justicier pour trouver une solution.

La compagnie Les frères Ducasse

La Cie les frères Ducasse a été créée dans le but de promouvoir et transmettre la culture de la langue des signes. Elle propose des contes et des créations théâtrales 100% LSF (ou voix off sur la demande).

L’APES14

L’association regroupe des parents d’enfants sourds du Calvados, et des membres sympathisants. Elle a pour but de favoriser le regroupement et l’épanouissement des enfants sourds et de leurs familles, en organisant des évènements sportif, culturels et de loisirs. .

MJC Chemin Vert 1 Rue d’Isigny Caen 14000 Calvados Normandie +33 2 31 73 29 90

English : Spectacle « La justice inattendue » Cie des frères Ducasse

As part of our partnership with APES14, discover the Ducasse brothers’ bilingual French-LSF show « La justice inattendue », at Le Sillon on Friday October 10.

German : Spectacle « La justice inattendue » Cie des frères Ducasse

Im Rahmen unserer Partnerschaft mit APES14 können Sie am Freitag, den 10. Oktober im Sillon die zweisprachige Aufführung Französisch-LSF des Ensembles der Brüder Ducasse « La justice inattendue » (Die unerwartete Gerechtigkeit) entdecken.

Italiano :

Nell’ambito della nostra collaborazione con APES14, venerdì 10 ottobre, a Le Sillon, potrete assistere allo spettacolo bilingue francese-LSF dei fratelli Ducasse « La justice inattendue ».

Espanol :

En el marco de nuestra colaboración con APES14, venga a ver el espectáculo bilingüe francés-LSF « La justice inattendue », de los hermanos Ducasse, en Le Sillon, el viernes 10 de octubre.

L’événement Spectacle « La justice inattendue » Cie des frères Ducasse Caen a été mis à jour le 2025-09-05 par Calvados Attractivité