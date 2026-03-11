Spectacle LA LEGENDE DE KOHOTUA à L’Improviste Brive-la-Gaillarde
Spectacle LA LEGENDE DE KOHOTUA à L’Improviste
16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
2026-05-02
Un spectacle pour enfants qui va vous faire voyager
Kohotua a besoin de toi ! Captain Red, le pirate des ténébres a décidé de détruire la planète.
Alors direction l’île de Maupiti, pour aider Kohotua à la sauver, dans ce spectacle plein de magie, de danse, de chant et de musique ! .
