Spectacle LA LEGENDE DE KOHOTUA à L’Improviste

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Un spectacle pour enfants qui va vous faire voyager

Kohotua a besoin de toi ! Captain Red, le pirate des ténébres a décidé de détruire la planète.

Alors direction l’île de Maupiti, pour aider Kohotua à la sauver, dans ce spectacle plein de magie, de danse, de chant et de musique ! .

16 Rue Majour Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 6 83 58 83 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle LA LEGENDE DE KOHOTUA à L’Improviste Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-03-09 par Brive Tourisme