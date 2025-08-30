Spectacle La légende de Terehe La Jarne

Spectacle La légende de Terehe La Jarne samedi 30 août 2025.

Spectacle La légende de Terehe

Salle Mélusine Rue des Quatre Chevaliers La Jarne Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-08-30

fin : 2025-08-30

Date(s) :

2025-08-30

L’association Here Ora propose un spectacle La légende de Terehe !

.

Salle Mélusine Rue des Quatre Chevaliers La Jarne 17220 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 18 67 10 hereora17@gmail.com

English : Show La légende de Terehe

The Here Ora association puts on a show: The legend of Terehe!

German : Show La légende de Terehe

Der Verein Here Ora bietet eine Aufführung an: Die Legende von Terehe!

Italiano :

L’associazione Here Ora mette in scena uno spettacolo: La leggenda di Terehe!

Espanol : Espectaculo La légende de Terehe

La asociación Here Ora organiza un espectáculo: ¡La leyenda de Terehe!

L’événement Spectacle La légende de Terehe La Jarne a été mis à jour le 2025-08-05 par La Rochelle Tourisme