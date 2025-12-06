Spectacle La légende de Verbruntschneck Foyer Rural Bertrambois
Spectacle La légende de Verbruntschneck Foyer Rural Bertrambois samedi 6 décembre 2025.
Spectacle La légende de Verbruntschneck
Foyer Rural 25 Rue du Général Mayer Bertrambois Meurthe-et-Moselle
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-12-06 14:00:00
fin : 2025-12-06
2025-12-06
Le foyer rural de Bertrambois vous invite au spectacle participatif proposé par la Fox Compagnie à 14h, ouvert à tous avec entrée libre (participation au chapeau). Saint Nicolas en personne rendra visite à 16h pour une pause gourmande.
Inscriptions de préférence par sms auprès de Nadine au 06 33 74 46 28 ou auprès de Christian au 06 33 16 93 52.Tout public
Foyer Rural 25 Rue du Général Mayer Bertrambois 54480 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 33 74 46 28
English :
The Foyer Rural de Bertrambois invites you to a show put on by the Fox Compagnie at 2pm, open to all with free admission (participation by hat). Saint Nicolas himself will pay a visit at 4pm for a gourmet break.
Registration by sms to Nadine on 06 33 74 46 28 or Christian on 06 33 16 93 52.
German :
Das Foyer rural von Bertrambois lädt Sie um 14 Uhr zu einer Mitmachshow der Fox Compagnie ein, die für alle zugänglich ist und bei der der Eintritt frei ist (Teilnahme mit Hut). Der Heilige Nikolaus selbst wird um 16 Uhr zu Besuch kommen und eine Schlemmerpause einlegen.
Anmeldungen vorzugsweise per SMS bei Nadine unter 06 33 74 46 28 oder bei Christian unter 06 33 16 93 52.
Italiano :
Il Foyer Rural de Bertrambois vi invita a uno spettacolo della Fox Compagnie alle 14:00, aperto a tutti con ingresso gratuito (partecipazione a cappello). San Nicola in persona farà visita alle 16.00 per una pausa gastronomica.
Si prega di iscriversi con un SMS a Nadine allo 06 33 74 46 28 o a Christian allo 06 33 16 93 52.
Espanol :
El Foyer Rural de Bertrambois le invita a las 14:00 h a un espectáculo de la Fox Compagnie, abierto a todos con entrada gratuita (participación con sombrero). A las 16.00 h, San Nicolás en persona le hará una visita gastronómica.
Inscríbase por SMS llamando a Nadine al 06 33 74 46 28 o a Christian al 06 33 16 93 52.
