Spectacle La lettre oubliée de Noël Espace KENERE, médiathèque Pontivy

Spectacle La lettre oubliée de Noël

Espace KENERE, médiathèque 34 bis rue du Général de Gaulle Pontivy Morbihan

Début : 2025-12-10 16:00:00

fin : 2025-12-10 17:30:00

2025-12-10

Spectacle de la Compagnie Art Flex

Luciole commence un travail de nettoyage dans l’atelier du Père Noël. Fanfoué, moqueur au début, réussit à s’y incruster. Alors que Luciole nettoie avec soin, Fanfoué profite des jouets abandonnés. Leur aventure prend un tournant lorsqu’ils trouvent une lettre de commande de cadeaux pour le Père Noël.

Spectacle interactif mêlant humour, jonglerie, cascades… Il y en aura pour tous les goûts.

Ouvert à tous, sans inscription .

