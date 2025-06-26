Spectacle La Ligne solaire Rue de la Louvière Épinal

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal Vosges

Début : Lundi Lundi 2026-01-05 14:30:00

fin : 2026-01-05

Un couple au milieu de la nuit dans sa cuisine. Le temps comme suspendu. Ils sont au bord. Au bord de la rupture, au bord de l’épuisement, du renoncement et de la violence.

Mais ils s’accrochent, comme des morts de faim, au désir de s’expliquer jusqu’au bout. D’enfin se rencontrer complètement ou de se séparer définitivement. C’est dans ces confins qui nous sont tous familiers, de près ou de loin, qu’Ivan Viripaev place sa fable. En ne ménageant aucune des petites bassesses et des grandes blessures de la vie de couple, il passe au crible l’état limite de la dispute, à la recherche de la pépite enfouie, celle de l’amour.

Dans cette pièce courte, ramassée, crument universelle et férocement drôle se trouve condensée toute la pensée lumineuse de ce grand auteur.Adultes

Rue de la Louvière Auditorium de la Louvière Épinal 88000 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

English :

A couple in the middle of the night in their kitchen. Time seems suspended. They’re on the brink. On the brink of breaking up, exhaustion, renunciation and violence.

But they cling, like starving men, to the desire to explain themselves to the end. To finally meet each other completely, or to part for good. Ivan Viripaev?s fable is set in the confines that are familiar to us all, from near and far. Sparing none of the small basenesses and big wounds of married life, he sifts through the borderline state of dispute, in search of the buried nugget of love.

This short, pithy, cruelly universal and ferociously funny play encapsulates all the luminous thought of this great playwright.

German :

Ein Paar mitten in der Nacht in seiner Küche. Die Zeit ist wie ausgesetzt. Sie sind am Rande. Am Rande der Trennung, am Rande der Erschöpfung, der Selbstaufgabe und der Gewalt.

Aber sie klammern sich wie ausgehungert an den Wunsch, sich bis zum Ende zu erklären. Sich endlich vollständig zu begegnen oder sich endgültig zu trennen. In diesen Grenzbereichen, die uns allen aus der Nähe oder Ferne bekannt sind, platziert Ivan Viripaev seine Fabel. Er spart keine der kleinen Gemeinheiten und großen Verletzungen des Ehelebens aus und durchleuchtet den Grenzzustand des Streits auf der Suche nach dem vergrabenen Nugget, dem der Liebe.

In diesem kurzen, gedrängten, grausam universellen und heftig komischen Stück verdichtet sich das ganze leuchtende Denken dieses großen Autors.

Italiano :

Una coppia nel cuore della notte nella loro cucina. Il tempo sembra essersi fermato. Sono sull’orlo del baratro. Sull’orlo della rottura, dello sfinimento, della rinuncia e della violenza.

Ma si aggrappano come affamati al desiderio di spiegarsi fino in fondo. Di incontrarsi finalmente completamente o di separarsi per sempre. La favola di Ivan Viripaev è ambientata ai margini di un mondo che tutti conosciamo, da vicino o da lontano. Non risparmiando le piccole bassezze e le grandi ferite della vita coniugale, setaccia lo stato limite della disputa alla ricerca della pepita sepolta dell’amore.

Tutto il pensiero luminoso di questo grande drammaturgo è condensato in questa commedia breve, concisa, crudamente universale e ferocemente divertente.

Espanol :

Una pareja en plena noche en su cocina. El tiempo parece haberse detenido. Están al borde. Al borde de la ruptura, del agotamiento, de la renuncia, de la violencia.

Pero se aferran como hambrientos al deseo de explicarse hasta el final. De encontrarse por fin completamente o de separarse para siempre. La fábula de Ivan Viripaev se sitúa en el límite de un mundo con el que todos estamos familiarizados, de cerca o de lejos. Sin escatimar las pequeñas bajezas y las grandes heridas de la vida conyugal, tamiza el estado límite de la disputa, en busca de la pepita enterrada del amor.

Todo el pensamiento luminoso de este gran dramaturgo se condensa en esta obra breve, enjundiosa, cruelmente universal y ferozmente divertida.

