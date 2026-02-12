Spectacle La LIPAIX s’amuse Amphithéâtre de La Manufacture Aix-en-Provence

Spectacle La LIPAIX s’amuse

Samedi 14 mars 2026 à partir de 20h30. Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date :

Début : 2026-03-14 20:30:00

fin : 2026-03-14

Date(s) :

2026-03-14

Sur scène, les comédiens et comédiennes de la LIPAIX enchaînent des improvisations rythmées, portées par la musique live, l’énergie du moment et les propositions du public.

Ici, la musique inspire, transforme, bouscule et fait basculer les scènes…

Et si l’ improvisation rencontrait le cabaret… Lipaix s’amuse, c’est une soirée où tout peut arriver. Sur scène, les comédiens et comédiennes de la LIPAIX enchaînent des improvisations

rythmées, portées par la musique live, l’énergie du moment et les propositions du public. Ici, la musique ne se contente pas d’accompagner elle inspire, transforme, bouscule et fait

basculer les scènes.

Ambiances musicales, changements d’univers, émotions contrastées, personnages hauts en couleur…chaque improvisation devient un numéro à part entière, entre rire, surprise et plaisir du jeu. Pour ce cabaret exceptionnel, la LIPAIX accueille Gilles Fournat (du groupe Skand) à la guitare Antoine Lefort au piano.

Deux musiciens complices qui dialoguent avec les comédiens et comédiennes et donnent une couleur unique à chaque instant. Un cabaret d’impro vivant, généreux, festif, où le public a toute sa place. Venez rire, vibrer, vous laisser surprendre… Et surtout vous amuser .

Amphithéâtre de La Manufacture 8-10 rue des Allumettes Aix-en-Provence 13090 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

On stage, the LIPAIX actors and actresses perform a series of rhythmic improvisations, driven by live music, the energy of the moment and suggestions from the audience.

Here, music inspires, transforms, shakes up and turns scenes upside down…

