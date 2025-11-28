Spectacle La longue route Une histoire de vie Place Bernard Moitessier La Rochelle

Spectacle La longue route Une histoire de vie

Le musée a le plaisir d’accueillir deux représentations exceptionnelles proposées par l’Institut du Sein de Charente-Maritime (ISCM).

La Longue Route est un voyage intérieur, une plongée dans nos pensées et nos choix de vie.

English : Show La longue route Une histoire de vie

The museum is delighted to welcome two exceptional performances by the Institut du Sein de Charente-Maritime (ISCM).

La Longue Route is an inner journey, a plunge into our thoughts and life choices.

German : Show La longue route Une histoire de vie

Das Museum freut sich, zwei außergewöhnliche Aufführungen begrüßen zu dürfen, die vom Institut du Sein de Charente-Maritime (ISCM) angeboten werden.

La Longue Route ist eine innere Reise, ein Eintauchen in unsere Gedanken und Lebensentscheidungen.

Italiano :

Il museo è lieto di ospitare due spettacoli eccezionali realizzati dall’Institut du Sein de Charente-Maritime (ISCM).

La Longue Route è un viaggio interiore, un tuffo nei nostri pensieri e nelle nostre scelte di vita.

Espanol : Espectaculo La longue route Une histoire de vie

El museo se complace en acoger dos espectáculos excepcionales organizados por el Institut du Sein de Charente-Maritime (ISCM).

La Longue Route es un viaje interior, una inmersión en nuestros pensamientos y opciones vitales.

