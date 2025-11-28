Spectacle La longue route Une histoire de vie Place Bernard Moitessier La Rochelle
Place Bernard Moitessier Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle Charente-Maritime
Tarif : 15 – 15 – EUR
Dons en soutien à l’ISCM
Le musée a le plaisir d’accueillir deux représentations exceptionnelles proposées par l’Institut du Sein de Charente-Maritime (ISCM).
La Longue Route est un voyage intérieur, une plongée dans nos pensées et nos choix de vie.
Place Bernard Moitessier Musée Maritime de La Rochelle La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine
English : Show La longue route Une histoire de vie
The museum is delighted to welcome two exceptional performances by the Institut du Sein de Charente-Maritime (ISCM).
La Longue Route is an inner journey, a plunge into our thoughts and life choices.
German : Show La longue route Une histoire de vie
Das Museum freut sich, zwei außergewöhnliche Aufführungen begrüßen zu dürfen, die vom Institut du Sein de Charente-Maritime (ISCM) angeboten werden.
La Longue Route ist eine innere Reise, ein Eintauchen in unsere Gedanken und Lebensentscheidungen.
Italiano :
Il museo è lieto di ospitare due spettacoli eccezionali realizzati dall’Institut du Sein de Charente-Maritime (ISCM).
La Longue Route è un viaggio interiore, un tuffo nei nostri pensieri e nelle nostre scelte di vita.
Espanol : Espectaculo La longue route Une histoire de vie
El museo se complace en acoger dos espectáculos excepcionales organizados por el Institut du Sein de Charente-Maritime (ISCM).
La Longue Route es un viaje interior, una inmersión en nuestros pensamientos y opciones vitales.
