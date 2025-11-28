Spectacle La louve Espace des Augustins Montauban
Spectacle La louve Espace des Augustins Montauban vendredi 28 novembre 2025.
Spectacle La louve
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban Tarn-et-Garonne
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Date :
Début : Vendredi 2025-11-28 20:30:00
fin : 2025-11-28 22:00:00
Date(s) :
2025-11-28
Dans un village enneigé, la petite Lucie tombe gravement malade. Une louve qui rôde près des habitations lui a jeté un sortilège.
Espace des Augustins 27 rue des Augustins Montauban 82000 Tarn-et-Garonne Occitanie +33 5 63 91 83 96 communication@tgac.fr
English : Show The She-Wolf
In a snowy village, little Lucie falls seriously ill. A she-wolf prowling near the houses has cast a spell on her.
German :
In einem verschneiten Dorf wird die kleine Lucie schwer krank. Eine Wölfin, die sich in der Nähe der Häuser herumtreibt, hat sie mit einem Zauber belegt.
Italiano :
In un villaggio innevato, la piccola Lucie si ammala gravemente. Una lupa che si aggira vicino alle case le ha fatto un incantesimo.
Espanol : Espectáculo La Loba
En un pueblo nevado, la pequeña Lucie enferma gravemente. Una loba que ronda las casas la ha hechizado.
L’événement Spectacle La louve Montauban a été mis à jour le 2025-07-03 par Office de Tourisme du Grand Montauban