Spectacle: La Lune en plein jour Portes-lès-Valence 10 décembre 2025 18:30

Drôme

Spectacle: La Lune en plein jour Salle Georges Brassens Portes-lès-Valence Drôme

Tarif : 10 – 10 – EUR

Début : 2025-12-10 18:30:00

fin : 2025-12-10

2025-12-10

Chansons d’Anne Sylvestre, Cristine Merienne & Thibaud Defever

Création Tout public dès 6 ans Durée 55 min

Salle Georges Brassens

Portes-lès-Valence 26800 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 57 14 55 accueil@train-theatre.fr

English :

Songs by Anne Sylvestre, Cristine Merienne & Thibaud Defever

Creation ? All ages 6 and up ? Running time: 55 min

German :

Lieder von Anne Sylvestre, Cristine Merienne und Thibaud Defever

Uraufführung ? Für alle ab 6 Jahren ? Dauer: 55 min

Italiano :

Canzoni di Anne Sylvestre, Cristine Merienne e Thibaud Defever

Creazione? Per tutti gli spettatori dai 6 anni in su ? Durata: 55 minuti

Espanol :

Canciones de Anne Sylvestre, Cristine Merienne y Thibaud Defever

Creación ? Para todos los públicos a partir de 6 años ? Duración: 55 min

