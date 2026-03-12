Spectacle la Madeleine Proust Salle des fêtes Montmorot
Spectacle la Madeleine Proust Salle des fêtes Montmorot samedi 25 avril 2026.
Spectacle la Madeleine Proust
Salle des fêtes Chemin des Crochères Montmorot Jura
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:00:00
Date(s) :
2026-04-25
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Salle des fêtes Chemin des Crochères Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté
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English :
L’événement Spectacle la Madeleine Proust Montmorot a été mis à jour le 2026-03-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION