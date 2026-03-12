Spectacle la Madeleine Proust Salle des fêtes Montmorot

Spectacle la Madeleine Proust

Salle des fêtes Chemin des Crochères Montmorot Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 20:30:00

fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :

2026-04-25

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Salle des fêtes Chemin des Crochères Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté

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English :

L’événement Spectacle la Madeleine Proust Montmorot a été mis à jour le 2026-03-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION