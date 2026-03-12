Spectacle la Madeleine Proust Salle des fêtes Montmorot

Spectacle la Madeleine Proust Salle des fêtes Montmorot samedi 25 avril 2026.

Spectacle la Madeleine Proust

Salle des fêtes Chemin des Crochères Montmorot Jura

Tarif : – – EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25 20:30:00
fin : 2026-04-25 22:00:00

Date(s) :
2026-04-25

  .

Salle des fêtes Chemin des Crochères Montmorot 39570 Jura Bourgogne-Franche-Comté  

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle la Madeleine Proust Montmorot a été mis à jour le 2026-03-12 par OFFICE DE TOURISME DE LONS LE SAUNIER ET SA REGION

Prochains événements à Montmorot