Spectacle La magie de Charles Sous le chapiteau Seignosse

Seignosse

Spectacle La magie de Charles

Sous le chapiteau Au Forum du Penon Seignosse Landes

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-10 21:00:00

fin : 2026-08-10 22:00:00

Date(s) :

2026-08-10

Retrouvez le spectacle de magie interactif et familial, La magie de Charles.

De nombreuses surprises vous attendent pour l’émerveillement de tous !

De 21h à 22h, au Forum du Penon à Seignosse Océan.

Gratuit.

Organisé par la Mairie de Seignosse.

Retrouvez le spectacle de magie interactif et familial, La magie de Charles.

De nombreuses surprises vous attendent pour l’émerveillement de tous !

De 21h à 22h, au Forum du Penon à Seignosse Océan.

Gratuit.

Organisé par la Mairie de Seignosse. .

Sous le chapiteau Au Forum du Penon Seignosse 40510 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 43 32 15

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English : Spectacle La magie de Charles

Enjoy the interactive family magic show, La magie de Charles.

Lots of surprises in store for everyone!

From 9pm to 10pm, at the Forum du Penon in Seignosse Océan.

Free admission.

Organized by Seignosse Town Hall.

L’événement Spectacle La magie de Charles Seignosse a été mis à jour le 2026-05-25 par OT Seignosse