Spectacle La magie de Rouby Maison de quartier de Vaucelles Caen

Spectacle La magie de Rouby

Maison de quartier de Vaucelles 1Bis rue de Branville Caen Calvados

Tarif : – –

Date : 2026-01-24 16:00:00

Début : 2026-01-24 16:00:00

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24

L’association Les petits hôtes organise une après midi avec un magicien pour tout publics.

Les bénéfices serviront à financer les soins de support pour les personnes atteints d’un cancer au Centre tubiana à Caen.

Maison de quartier de Vaucelles 1Bis rue de Branville Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 89 70 50 62 emilie.levesque@orange.fr

English : Spectacle La magie de Rouby

The association Les petits hôtes is organising an afternoon with a magician for all ages.

Proceeds will go towards funding support care for cancer sufferers at the Tubiana Centre in Caen.

