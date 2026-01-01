Spectacle La magie de Rouby Maison de quartier de Vaucelles Caen
Spectacle La magie de Rouby Maison de quartier de Vaucelles Caen samedi 24 janvier 2026.
Spectacle La magie de Rouby
Maison de quartier de Vaucelles 1Bis rue de Branville Caen Calvados
Début : 2026-01-24 16:00:00
2026-01-24
L’association Les petits hôtes organise une après midi avec un magicien pour tout publics.
Les bénéfices serviront à financer les soins de support pour les personnes atteints d’un cancer au Centre tubiana à Caen.
Maison de quartier de Vaucelles 1Bis rue de Branville Caen 14000 Calvados Normandie +33 6 89 70 50 62 emilie.levesque@orange.fr
English : Spectacle La magie de Rouby
The association Les petits hôtes is organising an afternoon with a magician for all ages.
Proceeds will go towards funding support care for cancer sufferers at the Tubiana Centre in Caen.
