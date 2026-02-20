Spectacle La maîtresse en maillot de bain L’Auditorium de l’Atrium Salon-de-Provence

Spectacle La maîtresse en maillot de bain

Dimanche 8 mars 2026 de 16h à 18h. L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2026-03-08 16:00:00

fin : 2026-03-08 18:00:00

2026-03-08

Dans une école maternelle sans histoire, trois enseignants partagent leur quotidien.

L’arrivée d’une psychologue, missionnée pour les aider à rechercher sérénité et bien-être, va bouleverser l’équilibre de la petite équipe. Une comédie un brin féérique, qui invite votre enfant intérieur à retourner au pays des gommettes.



De la compagnie Les Mouches du Coche



Tarif

Plein 10€

Réduit 5€ (R.S.A Chômeurs Étudiants Scolaires Partenaires associatifs)



Réservations resasalone@gmail.com 04 90 55 49 93 .

L’Auditorium de l’Atrium 89 Boulevard Aristide Briand Salon-de-Provence 13300 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 55 49 93 resasalone@gmail.com

In an uneventful nursery school, three teachers share their daily lives.

