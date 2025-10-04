Spectacle la Marche fière et joyeuse Arles

Samedi 4 octobre 2025 de 16h à 18h15. Arles

ce 4 Octobre, Nous voilà rassemblés pour revivre les luttes qui ont fait l’histoire de la culture homosexuelle. A travers une marche, on entend la voix des pionniers et pionnières qui ont mené ces combats.

Dans les rues d’Arles, nous voilà rassemblés pour revivre les luttes qui ont fait l’histoire de la culture homosexuelle du 20ème siècle et participent à la culture queer d’aujourd’hui. A travers une marche qui s’apparente à celle des fiertés, on remonte le temps. On revit les grands moments de ce mouvement. On entend la voix des pionniers et pionnières qui ont mené ces combats. C’est une quête collective, un documentaire et une manifestation joyeuse.

L’envie est d’identifier et de rendre visible les différentes minorités existantes dans ces luttes pour la liberté, et de tenter d’imaginer ensemble la convergence de ces combats. Et puisque les luttes naissent principalement dans la rue, c’est ici que le spectacle doit se jouer. Alors soyons fiers, rejouons la Pride !



Dans le cadre d’Activisme ! Une manifestation organisée par Le Citron Jaune du 2 au 5 octobre à Arles, Port Saint Louis du Rhône et Saintes-Maries-de-la-Mer.

+ D’INFOS sur lecitronjaune.com .

English :

On October 4, we gather to relive the struggles that made the history of gay culture. Through a march, we hear the voices of the pioneers who led these struggles.

German :

Heute, am 4. Oktober, sind wir zusammengekommen, um die Kämpfe, die die Geschichte der homosexuellen Kultur geprägt haben, wieder aufleben zu lassen. Durch einen Marsch hören wir die Stimmen der Pioniere und Pionierinnen, die diese Kämpfe geführt haben.

Italiano :

Il 4 ottobre ci riuniamo per rivivere le lotte che hanno segnato la storia della cultura gay. Attraverso una marcia, ascoltiamo le voci dei pionieri che hanno guidato queste lotte.

Espanol :

El 4 de octubre nos reunimos para revivir las luchas que han dado forma a la historia de la cultura gay. A través de una marcha, escuchamos las voces de los pioneros que lideraron estas luchas.

