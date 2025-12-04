Spectacle La mare aux sorcières Salle des fêtes Saint-Germain-les-Belles

Spectacle La mare aux sorcières

Salle des fêtes 4 rue de l’ancienne mairie Saint-Germain-les-Belles Haute-Vienne

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-05

La bibliothèque Simone-de-Beauvoir accueillera le THEATRE DE L’UNION-Centre Dramatique National du Limousin, situé à Limoges, en co-réalisation avec la mairie de Saint-Germain-les-Belles et la bibliothèque Simone-de-Beauvoir.

Et si lire devenait une aventure

Le Théâtre de l’Union, centre dramatique national du Limousin, part en tournée à Saint-Germain-les-Belles et vous propose son spectacle La mare aux sorcières.

Ce dispositif réinvente la lecture, transforme petits et grands en véritables interprètes.

Guidés par des comédiens, les participants incarnent les personnages, font résonner les mots et donnent vie à l’histoire par la voix et le corps.

Un récit plein de rebondissements, une aventure collective inédite à partager en famille. .

Salle des fêtes 4 rue de l’ancienne mairie Saint-Germain-les-Belles 87380 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 79 90 00

