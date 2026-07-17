Informations pratiques

Maulan

Spectacle La marie où (l’)on se mire

Maulan Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-09-16 19:00:00

fin : 2026-09-16 19:50:00

Date(s) :

2026-09-16

Théâtre d’objets clown / 50 mn dès 6 ans / Cie Chiendent-Théâtre

Norbert rêve de créer un grand opéra inspiré du Vilain Petit Canard. Accompagné de ses fidèles canards, il nous entraînent dans les coulisses de cette aventure aussi improbable que jubilatoire. Entre grandes ambitions, petits moyens et humour irrésistible, ce spectacle déjanté et hilarant est à découvrir en famille dans les villages du sud Meuse !

Un spectacle à voir sur les 1000 plateaux

– dimanche 13 septembre 15h30 Noyers-Auzécourt (dans le cadre du festival t’as pas 5 min? )

– mardi 15 septembre 19h30 Pierrefitte sur Aire

– mercredi 16 septembre 13h30 Gondrecourt-le-Château

– mercredi 16 septembre 19h Maulan

Une coopération du Réseau des 1000 plateaux, en partenariat avec la Cie Rue de la Casse / Le Cabagnol, Au Fil de l’Aire, la Codecom Portes de Meuse, la Médiathèque de Gondrecourt-le-Château, les Villes de Maulan et Gondrecourt-le-Château.

Les tarifs sont définis par les lieux d’accueils.Tout public

.

Maulan 55500 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

Object Theater Clown / 50 min Ages 6 and up / Cie Chiendent-Théâtre

Norbert dreams of creating a grand opera inspired by *The Ugly Duckling*. Accompanied by his faithful ducks, he takes us behind the scenes of this adventure—as improbable as it is exhilarating. With grand ambitions, limited resources, and irresistible humor, this offbeat and hilarious show is a must-see for the whole family in the villages of southern Meuse!

A show not to be missed:

– Sunday, September 13, 3:30 p.m.: Noyers-Auzécourt (as part of the “T’as pas 5 min?” festival)

– Tuesday, September 15, 7:30 p.m.: Pierrefitte-sur-Aire

– Wednesday, September 16, 1:30 p.m.: Gondrecourt-le-Château

– Wednesday, September 16, 7:00 p.m.: Maulan

A collaboration of the “Réseau des 1000 plateaux,” in partnership with Cie Rue de la Casse / Le Cabagnol, Au Fil de l’Aire, Codecom Portes de Meuse, the Gondrecourt-le-Château Media Library, and the towns of Maulan and Gondrecourt-le-Château.

Prices are set by the host venues.

L’événement Spectacle La marie où (l’)on se mire Maulan a été mis à jour le 2026-07-17 par OT SUD MEUSE