Spectacle La Mère Lapic vous enfume Rue Jules Vallés Le Puy-en-Velay

Spectacle La Mère Lapic vous enfume

Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay Haute-Loire

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-23 20:00:00

fin : 2026-04-23

Date(s) :

2026-04-23

Madame Lapic est professeure… et apicultrice. Autant dire qu’elle sait manier aussi bien le tableau noir que l’enfumoir. Dans un cours totalement décalé, elle embarque le public dans l’univers fascinant des abeilles pour mieux parler de nous, les humains.

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Rue Jules Vallés Centre Pierre Cardinal Le Puy-en-Velay 43000 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 79 85 42 39 mielodie@gmx.fr

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English :

Madame Lapic is a teacher? and a beekeeper. In other words, she knows how to handle both the blackboard and the smoker. In a totally offbeat lesson, she takes the audience into the fascinating world of bees, the better to talk about us humans.

L’événement Spectacle La Mère Lapic vous enfume Le Puy-en-Velay a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme de l’agglomération du Puy-en-Velay