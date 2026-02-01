Spectacle La Méthode Bolino Rue Victor Hugo Hennebont

Spectacle La Méthode Bolino

Début : 2026-02-16 16:00:00

fin : 2026-02-27 16:40:00

2026-02-16

Pendant les vacances scolaires d’hiver, le Haras National d’Hennebont vous propose d’assister dans son nouvel Écrin, au spectacle La Méthode Bolino , de la compagnie Andjaï !

Eddy Bolino présente une méthode d’apprentissage de l’équitation qui promet de monter plus vite et de sauter plus haut. Partant des bases jusqu’au saut d’obstacles, la démonstration bascule progressivement dans une fantaisie burlesque oublis, maladresses et envolées imaginaires s’enchaînent, portées par l’enthousiasme débordant de l’écuyer.

Tous les jours du 20 au 31 décembre (sauf le 25)

⌚ À 16h00

⏱︎ Ouverture des portes 30 minutes avant le début du spectacle

Durée 40min, tout public.

Grande Halle Équestre L’Écrin

Participez également à des animations, visitez les écuries et accordez-vous une pause gourmande à L’Étrier, nouvel espace snack. .

