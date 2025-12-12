Spectacle La mort c’est mieux à deux La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour Aix-en-Provence

Spectacle La mort c’est mieux à deux

Du vendredi 2 au samedi 3 janvier 2026 à 21h. La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – – 22 EUR

Début : 2026-01-02 21:00:00

fin : 2026-01-03 21:00:00

2026-01-02

Une comédie à l’humour décapant réunissant deux personnages aux caractères extrêmement opposés dans une situation où l’hypocrisie et la lâcheté font honneur, pour le meilleur et surtout pour le rire !

François et Gaëlle ne se connaissent pas, mais ils ont pourtant rendez-vous exactement au même endroit…

Attendus tous deux à un entretien d’embauche dans une très grande agence de communication, ils se retrouvent enfermés dans une cave par un dangereux psychopathe qui leur impose un dilemme cornélien. .

La Fontaine d’Argent Théâtre d’humour 5 rue Fontaine d’Argent Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

A comedy with biting humor bringing together two characters with extremely opposite personalities in a situation where hypocrisy and cowardice are honored, for the best and above all for laughs!

