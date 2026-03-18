Spectacle La mort c’est mieux à deux Comédie d’Aix Aix-en-Provence

Spectacle La mort c’est mieux à deux

Vendredi 8 mai 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 16 – 16 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08 20:30:00

fin : 2026-05-08 22:00:00

Date(s) :

2026-05-08

Une comédie à l’humour décapant réunissant deux personnages aux caractères extrêmement opposés dans une situation où l’hypocrisie et la lâcheté font honneur, pour le meilleur et surtout pour le rire !

François et Gaëlle ne se connaissent pas, mais ils ont pourtant rendez-vous exactement au même endroit…

Attendus tous deux à un entretien d’embauche dans une très grande agence de communication, ils se retrouvent enfermés dans une cave par un dangereux psychopathe qui leur impose un dilemme cornélien. .

Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

A razor-sharp comedy that brings together two characters with very different personalities in a situation where hypocrisy and cowardice take pride of place, for the better and, above all, for the laughs!

L’événement Spectacle La mort c’est mieux à deux Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence