Spectacle La mort c’est mieux à deux Comédie d’Aix Aix-en-Provence
Spectacle La mort c’est mieux à deux Comédie d’Aix Aix-en-Provence vendredi 8 mai 2026.
Spectacle La mort c’est mieux à deux
Vendredi 8 mai 2026 de 20h30 à 22h. Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône
Tarif : 16 – 16 – 18 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-08 22:00:00
Date(s) :
2026-05-08
Une comédie à l’humour décapant réunissant deux personnages aux caractères extrêmement opposés dans une situation où l’hypocrisie et la lâcheté font honneur, pour le meilleur et surtout pour le rire !
François et Gaëlle ne se connaissent pas, mais ils ont pourtant rendez-vous exactement au même endroit…
Attendus tous deux à un entretien d’embauche dans une très grande agence de communication, ils se retrouvent enfermés dans une cave par un dangereux psychopathe qui leur impose un dilemme cornélien. .
Comédie d’Aix 8 avenue de la Violette Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
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English :
A razor-sharp comedy that brings together two characters with very different personalities in a situation where hypocrisy and cowardice take pride of place, for the better and, above all, for the laughs!
L’événement Spectacle La mort c’est mieux à deux Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-03-18 par Office de Tourisme d’Aix en Provence