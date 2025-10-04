Spectacle « La Moufle » Bibliothèque municipale De Sautron Sautron

Spectacle « La Moufle » Bibliothèque municipale De Sautron Sautron samedi 4 octobre 2025.

Spectacle « La Moufle » Samedi 4 octobre, 10h15 Bibliothèque municipale De Sautron Loire-Atlantique

Gratuit sur inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:15:00 – 2025-10-04T10:45:00

Fin : 2025-10-04T10:15:00 – 2025-10-04T10:45:00

Libre adaptation du conte traditionnel La Moufle est un spectacle mêlant manipulation d’objets, tableaux visuels, musiques originales et offre un voyage tendre et surprenant pour petits et grands !

Par la compagnie L’Équinoxe.

Public : 0-6 ans

Bibliothèque municipale De Sautron 33 rue de la Vallée 44880 Sautron Sautron 44880 Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « link », « value »: « https://www.laparenthese-sautron.fr/animations/par-lequinoxe »}]

Libre adaptation du conte traditionnel La Moufle est un spectacle mêlant manipulation d’objets, tableaux visuels, musiques originales et offre un voyage tendre et surprenant pour petits et grands !

Stéphane Blouin