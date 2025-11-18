Spectacle « La musique du tout petit » Biblio’fil Bibliothèque d’Oudon Oudon
Spectacle « La musique du tout petit » Biblio’fil Bibliothèque d’Oudon Oudon mardi 18 novembre 2025.
Spectacle « La musique du tout petit » Biblio’fil
Bibliothèque d’Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 10:00:00
fin : 2025-11-18 11:00:00
Date(s) :
2025-11-18
Un temps d’écoute et de douceur pour les tout-petits
Avec Emma Derosier au violoncelle et Noémie Roubieu au violon.
En partenariat avec les RPE d’Oudon
Inscription conseillée. .
Bibliothèque d’Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 61 95
English :
A time of listening and gentleness for toddlers
German :
Eine Zeit des Zuhörens und der Sanftheit für Kleinkinder
Italiano :
Un momento di ascolto e delicatezza per i più piccoli
Espanol :
Un momento de escucha y dulzura para los más pequeños
L’événement Spectacle « La musique du tout petit » Biblio’fil Oudon a été mis à jour le 2025-08-21 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis