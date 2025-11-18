Spectacle « La musique du tout petit » Biblio’fil Bibliothèque d’Oudon Oudon

Spectacle « La musique du tout petit » Biblio’fil Bibliothèque d’Oudon Oudon mardi 18 novembre 2025.

Bibliothèque d’Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon Loire-Atlantique

Début : 2025-11-18 10:00:00

fin : 2025-11-18 11:00:00

2025-11-18

Un temps d’écoute et de douceur pour les tout-petits

Avec Emma Derosier au violoncelle et Noémie Roubieu au violon.

En partenariat avec les RPE d’Oudon

Inscription conseillée. .

Bibliothèque d’Oudon 72 Rue Alphonse Fouschard Oudon 44521 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 83 61 95

English :

A time of listening and gentleness for toddlers

German :

Eine Zeit des Zuhörens und der Sanftheit für Kleinkinder

Italiano :

Un momento di ascolto e delicatezza per i più piccoli

Espanol :

Un momento de escucha y dulzura para los más pequeños

