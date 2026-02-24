Spectacle la note antique Salle des Fêtes de Notre-Dame-de-Bliquetuit Notre-Dame-de-Bliquetuit

Spectacle la note antique

Salle des Fêtes de Notre-Dame-de-Bliquetuit 15 Rue des Bouleaux Notre-Dame-de-Bliquetuit Seine-Maritime

Début : 2026-03-28 18:00:00

fin : 2026-03-28 19:10:00

2026-03-28

Par Cyrille Marche et Alain Angeli de Ougarit

Entre passé et présent, deux musiciens nous font découvrir dans un jeu de miroirs, des instruments vieux de deux mille ans. Ils nous content les récits mythologiques sur l’origine de nos instruments à cordes et à vent et leurs évolutions. Comment Hermès a inventé la lyre ? Pourquoi Athéna n’aimait pas l’aulos ? Un concert ludique où dialoguent instruments antiques et modernes sous le regard des mythes et des dieux.

Tout public Salle des Fêtes de Notre-Dame-de-Bliquetuit .

Salle des Fêtes de Notre-Dame-de-Bliquetuit 15 Rue des Bouleaux Notre-Dame-de-Bliquetuit 76940 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 95 90 13 musees@cauxseine.fr

