Spectacle « La note bleue » Thédirac jeudi 14 août 2025.

Gratuit
Participation libre

Début : 2025-08-14 20:30:00

2025-08-14

La Note Bleue est un voyage poétique en peinture et en musique que nous proposent Cathy et Loïc.

En tournée dans le sud-ouest, ils s’arrêteront à Thédirac pour une représentation en plein air dans le village.

Spectacle précédé d’un apéro partagé sur la place du village dès 19h. PIZZA CAT’S 06 74 80 36 26

Spectacle précédé d’un apéritif partagé sur la place du village dès 19h.

Possibilité de se restaurer sur place (Pizza). .

Thédirac 46150 Lot Occitanie notebleueproject@gmail.com

English :

La Note Bleue is a poetic journey of painting and music brought to us by Cathy and Loïc.

On tour in the South-West of France, they will be stopping in Thédirac for an open-air performance in the village.

Show preceded by a shared aperitif in the village square from 7pm. PIZZA CAT?S 06 74 80 36 26

German :

La Note Bleue ist eine poetische Reise in Malerei und Musik, die uns Cathy und Loïc vorschlagen.

Auf ihrer Tournee durch den Südwesten werden sie in Thédirac Halt machen und eine Freiluftaufführung im Dorf geben.

Vor der Aufführung gibt es ab 19 Uhr einen gemeinsamen Aperitif auf dem Dorfplatz. PIZZA CAT?S: 06 74 80 36 26

Italiano :

La Note Bleue è un viaggio poetico di pittura e musica portato avanti da Cathy e Loïc.

In tournée nel sud-ovest della Francia, faranno tappa a Thédirac per una performance all’aperto nel villaggio.

Lo spettacolo sarà preceduto da un aperitivo condiviso nella piazza del villaggio a partire dalle 19.00. PIZZA CAT’S 06 74 80 36 26

Espanol :

La Note Bleue es un viaje poético de pintura y música de la mano de Cathy y Loïc.

De gira por el suroeste de Francia, harán escala en Thédirac para un espectáculo al aire libre en el pueblo.

El espectáculo irá precedido de un aperitivo compartido en la plaza del pueblo a partir de las 19:00 h. PIZZA CAT?S 06 74 80 36 26

