Spectacle La nuit magique d’Anael Agora Espace Paray-le-Monial

Spectacle La nuit magique d’Anael

Agora Espace 53 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : 13 – 13 – 13 EUR

Début : 2025-12-22 14:00:00

Comment Anael est devenu adulte au milieu de cette nuit étoilée… En effet, il s’est produit quelque chose d’incroyable. Hier soir, alors qu’il s’endormait petit garçon, après avoir mangé un bol de soupe, voici que, au beau milieu de la nuit…Les enfants vont devoir l’aide à trouver la solution pour qu’il retrouve ses 7 ans. Un spectacle ludique et interactif l’enfant devient acteur et découvre un magicien poète qui allie l’illusion, la ventriloquie et le mime avec humour et poésie. À partir de 3 ans. .

Agora Espace 53 Avenue Charles de Gaulle Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 10 92 contact@tourisme_paraylemonial.fr

