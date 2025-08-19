Spectacle La nuit où les chauves souris Espace culturel Armorica Plouguerneau

Spectacle La nuit où les chauves souris

Espace culturel Armorica 1 Rue du Colombier Plouguerneau Finistère

Début : 2026-04-15 15:00:00

fin : 2026-04-15

2026-04-15

Votre jardin n’est peut-être pas particulièrement sauvage, mais la faune qui l’habite n’en sait rien. Elle est vraiment sauvage, elle. (Louisa Jones)

Et si les sauvages c’était nous, dans notre volonté d’hégémonie, notre difficulté à vivre avec les autres vivants ?

La pièce s’écrit comme un témoignage qu’adresse Skär au public. Au coeur de ce témoignage, un drame… Sur notre belle terre, animaux et végétaux n’existent plus, à l’exception des tulipes et des papillons de nuit.

Faute de nourriture, les mignons papillons avalo-bouf-toutflor nec tulipa mutent ils dévorent les tulipes Dentelles du Futur, fleur star du système solaire… Oncle Jojo essuie l’échec d’une tentative d’éradication massive de

papillons mutants qui lui ruine la santé. La rencontre avec une chauve-souris offre à Skär la solution par l’entremise de la mystérieuse Lady Punk, un commando de chauves-souris réensemence la terre. Eblouis, les papillons de nouveau papillonnent, ils mangent un peu de tout ! .

