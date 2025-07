Spectacle « La Nuit Vocale » suivi du Feu d’artifice Place Aristide Briand Valréas

Spectacle « La Nuit Vocale » suivi du Feu d’artifice Place Aristide Briand Valréas jeudi 14 août 2025.

Spectacle « La Nuit Vocale » suivi du Feu d’artifice

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas Vaucluse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2025-08-14 21:00:00

fin : 2025-08-14

Date(s) :

2025-08-14

Rencontre sur un divan entre Philippe Roche, journaliste star de TV Valréas, avec Aurel Fabrègues, chanteur régional qui vient de terminer la tournée mondiale Starmania. Carrière évoquée des artistes avec improvisations, rires, etc…

.

Place Aristide Briand Devant le Château de Simiane (Hôtel de Ville) Valréas 84600 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 7 80 39 61 48 fetes@mairie-valreas.fr

English :

Philippe Roche, star journalist for TV Valréas, meets Aurel Fabrègues, a regional singer who has just completed the Starmania world tour. The artists’ careers are discussed, with improvisations, laughter and more…

German :

Philippe Roche, Starjournalist von TV Valréas, und Aurel Fabrègues, ein regionaler Sänger, der gerade die Starmania-Welttournee beendet hat, treffen sich auf einer Couch. Angesprochene Karriere der Künstler mit Improvisationen, Lachen usw…

Italiano :

Philippe Roche, giornalista di punta della TV Valréas, incontra Aurel Fabrègues, cantante regionale che ha appena concluso il tour mondiale di Starmania. Si discute della carriera degli artisti, tra improvvisazioni, risate e altro ancora…

Espanol :

Philippe Roche, periodista estrella de TV Valréas, conoce a Aurel Fabrègues, cantante regional que acaba de terminar la gira mundial Starmania. Se habla de las carreras de los artistas, con improvisaciones, risas y mucho más…

L’événement Spectacle « La Nuit Vocale » suivi du Feu d’artifice Valréas a été mis à jour le 2025-07-26 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes