Spectacle La Part Manquante , duo sur un fil Chapiteau Mimulus Fresnay-sur-Sarthe

Spectacle La Part Manquante , duo sur un fil

Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe Sarthe

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 20:30:00

fin : 2026-03-21

Date(s) :

2026-03-21

Nouveau spectacle à découvrir sous le chapiteau Mimulus à Fresnay-sur-Sarthe !

La Part Manquante Cie Momentum duo sur un fil

Tout public 45 minutes

Emile et Alizée auraient pu continuer comme si de rien n’était, faire leur spectacle comme d’habitude. Mais ils s’arrêtent ; ils ont besoin d’en parler, entre elles-eux, et avec vous. Et ils essaient de comprendre. Comment en est-on arrivé là ? Comment peut-on encore laisser faire ?

Réservations par téléphone au 06 12 69 84 51, par mail à administration-mimulus@orange.fr ou sur le site helloasso.com.

Tarifs 12€ adultes 10€ enfants et adhérents. .

Chapiteau Mimulus Avenue de la Gare Fresnay-sur-Sarthe 72130 Sarthe Pays de la Loire +33 6 12 69 84 51 administration-mimulus@orange.fr

English :

Discover a new show under the Mimulus big top in Fresnay-sur-Sarthe!

