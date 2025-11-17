Spectacle La Pastorale Maurel Salle du Grès Martigues

Spectacle La Pastorale Maurel

Dimanche 11 janvier 2026 de 12h à 18h. Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues Bouches-du-Rhône

Tarif : 30 – 30 – 30 EUR

Début : 2026-01-11 12:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

2026-01-11

La Pastorale Maurel, pièce jouée en langue provençale raconte la nativité de Jésus. Les pastoraliers martégaux la jouent à Martigues chaque début d’année.

Les Pastoraliers Martégaux vous invitent à assister à cette création originale. Joué dans la pure tradition provençale, la pièce de théâtre Pastorale Maurel reste un incontournable à chaque nouvelle année. La pastorale la plus renommée en Provence est la Maurel créée en 1844 par Antoine Maurel.



Le dimanche 11 janvier à la salle Prévert, vous pourrez profiter du spectacle et du repas. .

Salle du Grès Boulevard Léo Lagrange Martigues 13500 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 83 17 05 55 lespastoraliers.martegaux@gmail.com

English :

La Pastorale Maurel, a play performed in Provençal, tells the story of the nativity of Jesus. The pastoralists from Martégaux perform it in Martigues at the beginning of each year.

German :

La Pastorale Maurel, ein in provenzalischer Sprache gespieltes Stück, erzählt die Geschichte der Geburt Jesu. Die Pastoralisten aus Martigues führen es zu Beginn jedes Jahres in Martigues.

Italiano :

La Pastorale Maurel, rappresentazione teatrale in lingua provenzale, racconta la storia della natività di Gesù. Viene rappresentata a Martigues dai pastoralisti all’inizio di ogni anno.

Espanol :

La Pastorale Maurel, obra teatral representada en provenzal, narra la natividad de Jesús. Los pastores de Martégaux la representan en Martigues a principios de cada año.

