Spectacle La pêche au temps Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay
samedi 28 novembre 2026 · Médiathèque La Mandragotte · Saint-Didier-en-Velay
Informations pratiques
Saint-Didier-en-Velay
Spectacle La pêche au temps
Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28
Date(s) :
2026-11-28
Pour aller à la pêche au temps, il faut d’abord prendre son temps.
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Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 18 35 mediathequestdidier@loire-semene.fr
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English :
To go %E0 fishing for time, you first have to take your time.
L’événement Spectacle La pêche au temps Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène
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