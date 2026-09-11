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Spectacle La pêche au temps Médiathèque La Mandragotte Saint-Didier-en-Velay

samedi 28 novembre 2026 · Médiathèque La Mandragotte · Saint-Didier-en-Velay

Informations pratiques

Début
samedi 28 novembre 2026
Fin
samedi 28 novembre 2026
Heure de début
10:00:00
Lieu
Médiathèque La Mandragotte
Adresse
2 Rue de l'ancien Hôtel de Ville
Ville
43140 Saint-Didier-en-Velay
Département
Haute-Loire
Tarif

Saint-Didier-en-Velay

Spectacle La pêche au temps

Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-28 10:00:00
fin : 2026-11-28

Date(s) :
2026-11-28

Pour aller à la pêche au temps, il faut d’abord prendre son temps.
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Médiathèque La Mandragotte 2 Rue de l’ancien Hôtel de Ville Saint-Didier-en-Velay 43140 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 61 18 35  mediathequestdidier@loire-semene.fr

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English :

To go %E0 fishing for time, you first have to take your time.

L’événement Spectacle La pêche au temps Saint-Didier-en-Velay a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de Tourisme Loire Semène

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