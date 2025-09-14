Spectacle: « La petite goutte qui avait soif de liberté » Flaujac-Poujols

Route de Hautesserre Flaujac-Poujols Lot

Participation libre

Début : 2025-09-14 15:30:00

fin : 2025-09-14 16:15:00

2025-09-14

Une histoire imaginée et contée par Emilie Dejean.

Colorations musicales et réparties de Sylvain Lamur.

A partir de 3 ans.

Ce conte théâtralisé, très interactif et musical nous amène à réfléchir sur l’eau, son parcours, la pollution, tout ce qu’elle subit dans nos contrées occidentales. Par cette allégorie, nous souhaitons que chacun et chacune s’identifie à cette goutte d’eau et s’interroge sur cette valeur tant clamée, déclamée et réclamée la liberté.

Ne cherchez pas de réponse dans ce spectacle… les réponses sont en chacun de nous. Soyons libres d’y réfléchir ensemble. .

Route de Hautesserre Flaujac-Poujols 46090 Lot Occitanie

English :

A story imagined and told by Emilie Dejean.

Musical coloring and repartee by Sylvain Lamur.

For ages 3 and up.

This theatrical, highly interactive and musical tale leads us to reflect on water, its path, pollution and all that it undergoes in our Western countries

German :

Eine Geschichte, erdacht und erzählt von Emilie Dejean.

Musikalische Einfärbung und Verteilung von Sylvain Lamur.

Ab 3 Jahren.

Dieses theatralische, sehr interaktive und musikalische Märchen regt uns zum Nachdenken über das Wasser, seinen Weg, die Verschmutzung und alles, was es in unseren westlichen Ländern erfährt, an

Italiano :

Una storia immaginata e raccontata da Emilie Dejean.

Colori e arrangiamenti musicali di Sylvain Lamur.

Per bambini dai 3 anni in su.

Questo racconto teatrale, altamente interattivo e musicale, ci spinge a riflettere sull’acqua, sul suo percorso, sull’inquinamento e su tutto ciò che subisce nei nostri Paesi occidentali

Espanol :

Una historia imaginada y contada por Emilie Dejean.

Colores y arreglos musicales de Sylvain Lamur.

A partir de 3 años.

Este cuento teatral, muy interactivo y musical, nos incita a reflexionar sobre el agua, su recorrido, la contaminación y todo lo que sufre en nuestros países occidentales

