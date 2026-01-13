Spectacle La petite heure musicale humoristique de Stéphane Maillot TOUROUVRE Tourouvre au Perche
Spectacle La petite heure musicale humoristique de Stéphane Maillot TOUROUVRE Tourouvre au Perche mardi 10 février 2026.
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-10
2026-02-10
Le club de l’amitié tourouvraine vous propose un spectacle musical et humoristique avec Stéphane Maillot. .
TOUROUVRE Salle Zunino Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 11 48 65 36 clubdelamitietourouvraine@gmail.com
