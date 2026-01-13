Spectacle La petite heure musicale humoristique de Stéphane Maillot TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Spectacle La petite heure musicale humoristique de Stéphane Maillot

TOUROUVRE Salle Zunino Tourouvre au Perche Orne

Début : 2026-02-10 14:00:00

fin : 2026-02-10

2026-02-10

Le club de l’amitié tourouvraine vous propose un spectacle musical et humoristique avec Stéphane Maillot. .

TOUROUVRE Salle Zunino Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 11 48 65 36 clubdelamitietourouvraine@gmail.com

English : Spectacle La petite heure musicale humoristique de Stéphane Maillot

