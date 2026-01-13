Spectacle La petite heure musicale humoristique de Stéphane Maillot TOUROUVRE Tourouvre au Perche

Spectacle La petite heure musicale humoristique de Stéphane Maillot TOUROUVRE Tourouvre au Perche mardi 10 février 2026.

Spectacle La petite heure musicale humoristique de Stéphane Maillot

TOUROUVRE Salle Zunino Tourouvre au Perche Orne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-10 14:00:00
fin : 2026-02-10

Date(s) :
2026-02-10

Le club de l’amitié tourouvraine vous propose un spectacle musical et humoristique avec Stéphane Maillot.   .

TOUROUVRE Salle Zunino Tourouvre au Perche 61190 Orne Normandie +33 6 11 48 65 36  clubdelamitietourouvraine@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Spectacle La petite heure musicale humoristique de Stéphane Maillot

L’événement Spectacle La petite heure musicale humoristique de Stéphane Maillot Tourouvre au Perche a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de Touisme des Hauts du Perche