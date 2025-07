Spectacle La petite Marcelle Préau de l’école de Sabres Sabres

Spectacle La petite Marcelle Préau de l'école de Sabres Sabres samedi 23 août 2025.

Spectacle La petite Marcelle

Préau de l’école de Sabres Place Gambetta Sabres Landes

Début : 2025-08-23

fin : 2025-08-23

2025-08-23

Dans le cadre des Fêtes de Sabres, l’ACL vous propose un spectacle animé à marionnettes avec Isabelle Loubère et Quitterie Duvignac.

Pour les enfants à partir de 3 ans, mâtiné d’occitan.

Durée 40 min

Préau de l’école de Sabres Place Gambetta Sabres 40630 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 33 07 33 62 sabresacl@orange.fr

English : Spectacle La petite Marcelle

As part of the Fêtes de Sabres festival, ACL presents an animated puppet show with Isabelle Loubère and Quitterie Duvignac.

For children aged 3 and up, with an Occitan flavour.

Running time: 40 min

German : Spectacle La petite Marcelle

Im Rahmen der Fêtes de Sabres bietet Ihnen der ACL ein animiertes Puppentheaterstück mit Isabelle Loubère und Quitterie Duvignac.

Für Kinder ab 3 Jahren, mit okzitanischen Einflüssen.

Dauer: 40 Min

Italiano :

Nell’ambito delle Fêtes de Sabres, l’ACL organizza uno spettacolo di marionette animate con Isabelle Loubère e Quitterie Duvignac.

Per bambini dai 3 anni in su, con un sapore occitano.

Durata: 40 minuti

Espanol : Spectacle La petite Marcelle

En el marco de las Fêtes de Sabres, el ACL presenta un espectáculo de marionetas animadas con Isabelle Loubère y Quitterie Duvignac.

Para niños a partir de 3 años, con sabor occitano.

Duración: 40 minutos

