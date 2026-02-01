Spectacle la petite sorcière COMÉDIE DE METZ Metz

Spectacle la petite sorcière

COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle

Début : Lundi Lundi 2026-02-14 10:30:00

fin : 2026-02-16

2026-02-14

Est ce que vous avez peur du noir, ou des peurs toutes bizarres ? Moi plus du tout !

Depuis que j’ai rencontré une petite sorcière phénomène prénommée Philomène !

Venez vivre un moment magique avec Fifi la petite sorcière, fabriquer des potions pour apaiser les grandes émotions et affronter vos peurs, en riant et en chantant, tout en douceur.Un spectacle avec théâtre, marionnettes, chansons et participation des enfants.

Après le Flocon magique , le nouveau spectacle pour les tout-petits d’Irina Gueorguiev.

Auteur Irina Gueorguiev

Comédienne Azéline DarfeuilleEnfants

.

COMÉDIE DE METZ 1/3 rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

Are you afraid of the dark, or any other strange fears? I’m not!

Ever since I met a little phenomenon witch called Philomène!

Come and experience a magical moment with Fifi the little witch, make potions to soothe your emotions and face up to your fears, while laughing and singing along to a gentle show featuring theater, puppets, songs and children’s participation.

After Magic Snowflake , Irina Gueorguiev’s new show for toddlers.

Author: Irina Gueorguiev

Actor: Azéline Darfeuille

