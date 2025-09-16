Spectacle La petite taupe et le lynx dans la ville L’Escale Morteau
L’Escale 1 Rue du Stade Morteau Doubs
Tarif : 9 – 9 – EUR
Début : 2026-02-04 10:45:00
fin : 2026-02-04
2026-02-04
Sur réservation. Une taupe, un lapin, un hérisson et un lynx n’ont qu’une envie s’amuser. Face à la douce folie urbaine de l’Homme, ces animaux rient de l’adversité et nous rappellent, avec tendresse, de préserver notre joie et nos racines sauvages.
Un lynx dans la ville… Attiré par les lumières, un lynx curieux quitte la forêt et découvre la ville. Il y vit une drôle d’aventure, jusqu’à s’endormir sur un parking enneigé… Un ciné-concert touchant, porté par une musique originale d’Élise Kali et Damien Groleau. Tout public, à partir de 3 ans. .
English : Spectacle La petite taupe et le lynx dans la ville
German : Spectacle La petite taupe et le lynx dans la ville
