Spectacle « La Petite Tuk »

Rue Jean Urruty Complexe Saint-Louis Saint-Palais Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Début : 2026-05-27

fin : 2026-05-27

2026-05-27

La petite Tuk, c’est l’histoire d’une petite fille qui grandit trop vite. Elle a une maman fantasque et rock’n roll qui doit travailler de nuit. Alors pour l’aider, Tuk fait beaucoup de choses à la maison elle fait les courses, prépare les repas, garde sa petite soeur, etc. Mais, épuisée, Tuk s’endort souvent, partout, et même en classe ! A partir de 8 ans. .

