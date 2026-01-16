Spectacle La petite voix magique

Médiathèque Vendeuvre-sur-Barse Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-18 15:00:00

fin : 2026-03-18 16:00:00

Date(s) :

2026-03-18

Dans le cadre du Festival de Contes, Aurélie SERKIS vous invite à une après-midi unique. Venez assister à son spectacle La petite voix magique agrémenté de contes et musiques ! Ce spectacle est accessible aux plus petits dès 3 ans.

À la suite du spectacle, un petit atelier créatif sera proposé.

Attention, les places sont limitées pensez à réserver. .

Médiathèque Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Spectacle La petite voix magique Vendeuvre-sur-Barse a été mis à jour le 2026-01-16 par Office de Tourisme des Grands Lacs de Champagne