Spectacle La petite voix magique Vendeuvre-sur-Barse
Spectacle La petite voix magique Vendeuvre-sur-Barse mercredi 18 mars 2026.
Spectacle La petite voix magique
Médiathèque Vendeuvre-sur-Barse Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : 2026-03-18
Début : 2026-03-18 15:00:00
fin : 2026-03-18 16:00:00
Date(s) :
2026-03-18
Dans le cadre du Festival de Contes, Aurélie SERKIS vous invite à une après-midi unique. Venez assister à son spectacle La petite voix magique agrémenté de contes et musiques ! Ce spectacle est accessible aux plus petits dès 3 ans.
À la suite du spectacle, un petit atelier créatif sera proposé.
Attention, les places sont limitées pensez à réserver. .
Médiathèque Vendeuvre-sur-Barse 10140 Aube Grand Est +33 3 25 80 40 75 mediatheque@vendeuvre-sur-barse.fr
