Spectacle « La Pie niche NiÔNiba » Par la compagnie Miss O’Youk Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Spectacle « La Pie niche NiÔNiba » Par la compagnie Miss O’Youk Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 4 octobre 2025.
Spectacle « La Pie niche NiÔNiba » Par la compagnie Miss O’Youk Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Astrid Lindgren Paris
Gratuit sur inscriptions ouvertes 2 semaines à l’avance.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:30:00
Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:30:00
Dans un arbre au beau milieu d’un paysage hivernal nichent deux pies.
La pie d’en bas vit dans le noir, la pie d’en haut voit tout en blanc ! Un jour, leurs plumes se frôlent, leurs becs se croisent…et les couleurs apparaissent pour faire place à un univers multicolore.
Ce conte sans paroles librement inspiré de l’album jeunesse La pie niche haut, l’oie niche bas de Dedieu a été créé pour partager un moment de poésie et de légèreté où la danse, la musique et les manipulations d’objets se mêlent pour émerveiller les tout-petits.
Pour les 1-3 ans
Bibliothèque Astrid Lindgren 42 Rue Petit, 75019 Paris, France Paris 75019 Quartier du Combat Paris Île-de-France +33142455640 https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-astrid-lindgren-1749 [{« type »: « phone », « value »: « 01 42 45 56 40 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.crimee@paris.fr »}] Collections jeunesse et nouveautés adultes.
Dans un arbre au beau milieu d’un paysage hivernal nichent deux pies.
Cie Miss O’Youk