Spectacle « La Pie niche NiÔNiba » Par la compagnie Miss O’Youk Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Spectacle « La Pie niche NiÔNiba » Par la compagnie Miss O’Youk Bibliothèque Astrid Lindgren Paris samedi 4 octobre 2025.

Spectacle « La Pie niche NiÔNiba » Par la compagnie Miss O’Youk Samedi 4 octobre, 10h00 Bibliothèque Astrid Lindgren Paris

Gratuit sur inscriptions ouvertes 2 semaines à l’avance.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:30:00

Fin : 2025-10-04T10:00:00 – 2025-10-04T10:30:00

Dans un arbre au beau milieu d’un paysage hivernal nichent deux pies.

La pie d’en bas vit dans le noir, la pie d’en haut voit tout en blanc ! Un jour, leurs plumes se frôlent, leurs becs se croisent…et les couleurs apparaissent pour faire place à un univers multicolore.

Ce conte sans paroles librement inspiré de l’album jeunesse La pie niche haut, l’oie niche bas de Dedieu a été créé pour partager un moment de poésie et de légèreté où la danse, la musique et les manipulations d’objets se mêlent pour émerveiller les tout-petits.

Pour les 1-3 ans

Bibliothèque Astrid Lindgren 42 Rue Petit, 75019 Paris, France Paris 75019 Quartier du Combat Paris Île-de-France +33142455640 https://www.paris.fr/lieux/bibliotheque-astrid-lindgren-1749 [{« type »: « phone », « value »: « 01 42 45 56 40 »}, {« type »: « email », « value »: « bibliotheque.crimee@paris.fr »}] Collections jeunesse et nouveautés adultes.

Dans un arbre au beau milieu d’un paysage hivernal nichent deux pies.

Cie Miss O’Youk