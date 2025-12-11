Spectacle La Pie qui dit Salle Polyvalente Saint-Pardoux-le-Lac

Spectacle La Pie qui dit

Salle Polyvalente 5 Rue de l’Ancien Chateau Saint-Pardoux-le-Lac Haute-Vienne

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

Une promenade philosophique sur l’essence(les sens) de la vie.

Aujourd’hui, c’est décidé, Anouchka veut traverser la Très Grande Forêt! Ses parents lui disent que c’est impossible, une vie entière ne suffirait pas pour y arriver… Mais Anouchka est bien décidée!

Juste avant qu’elle ne parte, sa grand-mère lui apprend une drôle de chanson:

3une plume par-là, une tête par-ci. Le temps s’envole, attrape la Pie… . .

Salle Polyvalente 5 Rue de l’Ancien Chateau Saint-Pardoux-le-Lac 87250 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 76 68 73 bibliotheque@gartempe-saint-pardoux.fr

