Venez assister à une véritable célébration de la Nature en hiver… La compagnie « Au creux de l’oreille » vous propose un spectacle musical d’ombres chinoises sur la beauté de la Nature, à la rencontre des animaux et des paysages d’hiver.

De 2 à 5 ans

Sur inscription auprès des bibliothécaires à partir du samedi 17 janvier

Spectacle musical d’ombres chinoises sur la Nature en hiver.

Le samedi 07 février 2026

de 10h30 à 11h15

gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans.

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol 75013 Paris



