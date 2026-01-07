Spectacle « La Plume Bleue » Bibliothèque Italie Paris

Spectacle "La Plume Bleue" Bibliothèque Italie Paris

Spectacle « La Plume Bleue » Bibliothèque Italie Paris samedi 7 février 2026.

Venez assister à une véritable célébration de la Nature en hiver… La compagnie « Au creux de l’oreille » vous propose un spectacle musical d’ombres chinoises sur la beauté de la Nature, à la rencontre des animaux et des paysages d’hiver.

De 2 à 5 ans

Sur inscription auprès des bibliothécaires à partir du samedi 17 janvier

Spectacle musical d’ombres chinoises sur la Nature en hiver.
Le samedi 07 février 2026
de 10h30 à 11h15
gratuit Public tout-petits et enfants. A partir de 2 ans. Jusqu’à 5 ans.

Horaire : année-mois-jour-heure
début : 2026-02-07T11:30:00+01:00
fin : 2026-02-07T12:15:00+01:00
Date(s) : 2026-02-07T10:30:00+02:00_2026-02-07T11:15:00+02:00

Bibliothèque Italie 211 Boulevard Vincent Auriol  75013 Paris


Afficher la carte du lieu Bibliothèque Italie et trouvez le meilleur itinéraire