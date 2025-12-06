Spectacle la plume qui danse Mairie des 1er et 7e arrondissements Marseille 1er Arrondissement

Spectacle la plume qui danse

Samedi 6 décembre 2025 de 14h30 à 14h55 et de 16h à 16h25.

2 séances de 25 minutes.

Dimanche 7 décembre 2025 de 11h à 11h25 et de 15h à 15h25.

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement Bouches-du-Rhône

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-07

2025-12-06 2025-12-07

Spectacle de théâtre et vitraux de papier. Petit Lutin découvre une plume légère et colorée dans les dunes. Il part alors à la recherche du Grand Pélican pour lui rendre ce trésor envolé.

Spectacle de théâtre et vitraux de papier. Petit Lutin découvre une plume légère et colorée dans les dunes. Il part alors à la recherche du Grand Pélican pour lui rendre ce trésor envolé. Entre théâtre d’ombres lumineux, musique et poésie, une aventure tendre et joyeuse à la plage. (4 séances de 25 min) .

Mairie des 1er et 7e arrondissements 61 La Canebière Marseille 1er Arrondissement 13001 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 14 54 10 contact1-7@marseille.fr

English :

Theater show and stained-glass windows. Petit Lutin discovers a light, colorful feather in the dunes. He sets off in search of the Great Pelican to return the stolen treasure.

